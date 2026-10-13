Antalya şaha kalktı

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalya, Nedim Yiğit ve Osman Özköylü yönetiminde çıktığı son 3 maçı da kazanarak 15 puana ulaştı. Kırmızıbeyazlılar, play-off potasına girdi
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan Antalyaspor, son haftalarda galibiyet serisi yakalayıp yükselişe geçti. Topladığı 9 puanla alt sıralardan kurtulan kırmızı-beyazlılar, playoff potasına kadar girmeyi başardı. Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalya, 7. haftadaki Ümraniyespor mücadelesine Nedim Yiğit yönetiminde çıkmıştı. Rakibini 2-1 yenen güney ekibi rahat bir nefes alırken ardından takımın başına Osman Özköylü'nün getirildiği açıklanmıştı. Özköylü yönetiminde Van Spor'u 3-0 deviren Antalyaspor, önceki gün de Bolu deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece son 3 haftada maksimum puanı hanesine yazdıran kırmızı- beyazlılar, 15 puanla 7. sıraya kadar yükseldi. İlk 6 haftada sadece 6 puan toplayan Antalyaspor, 3 haftada bu performansını geride bırakıp play-off potasına girdi. 1. Lig'de yarın lider Kayserispor'u konuk edecek olan Osman Özköylü'nün öğrencileri, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.