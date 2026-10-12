Gündeydoğu ekibi uzatmalarda kazandı! 90+ Mardin

Trendyol Lig'de Mardin 1969 Spor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Bursaspor'u 90+4'te Dimitrov'un kaydettiği golle 2-1 devirerek haftanın en flaş sonucuna imza attı. 21. dakikada gelişen atakta Teklic fileleri havalandırarak kırmızı-lacivertlileri deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Golün ardından Mardinspor daha savunma ağırlıklı oynarken Bursaspor, hücumda yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

ALHASSAN KIZARDI

yarıda teknik direktör Mustafa Er'in üçlü hamlesiyle baskısını artıran Bursaspor, 81. dakikada yıldız golcüsü Iheanacho'nun vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 1-1. Beraberliğin moraliyle galibiyet golü için yüklenen Bursaspor, 90+4. dakikada savunmasında büyük açık verdi. Ani gelişen atakta Dimitrov, konuk ekibe zaferi getirdi: 1-2. Konuk ekipte 90+6'da Baba Alhassan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Mardin puanını 15'e yükseltirken, Bursa 19'da kaldı.

MAÇ SONU KORKUTAN ANLAR

Maç sonunda Mardinsporlu Osman, Burasporlu Kerem ile çarpıştığı pozisyonun ardından yerde kaldı. Sahaya ambulans girdi. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.