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Anasayfa TFF 1.Lig Bursaspor - Mardin 1969 Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bursaspor - Mardin 1969 Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Mardin 1969 Spor karşısında galibiyet arıyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, “Bursaspor - Mardin 1969 Spor canlı izle”, “Maç hangi kanalda?” ve “Saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. TRT Spor üzerinden şifresiz takip edilebilecek karşılaşmanın tüm yayın ayrıntıları haberimizde...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 09:04
Bursaspor - Mardin 1969 Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bursaspor - Mardin 1969 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı Bursaspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Bursa'da oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar, maçın başlama saatini, yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Bursaspor, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftarının desteğiyle üç puana ulaşmayı hedefliyor. Mardin 1969 Spor ise zorlu deplasmanda alacağı sonuçla ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor.

BURSASPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bursaspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşması, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak.

BURSASPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

BURSASPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Mardin 1969 Spor karşılaşması TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BURSASPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, TRT Spor'un yayınını kullanabilecek.

BURSASPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

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