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Anasayfa TFF 1.Lig Sivas'tan gol şov

Sivas'tan gol şov

Yiğido milli aradan sonra galibiyetle döndü. İki haftadır galibiyete hasret olan Sivasspor, Pendikspor'u Rey Manaj (2), Ethemi ve Salih'in attığı gollerle 4-1 yendi. 2 kırmızı kart gören Pendikspor'un golünü Yekta kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Sivas'tan gol şov
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor, Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Yiğidolara galibiyeti getiren golleri, 21 ve 55. dakikalarda Rey Manaj, 63. dakikada Valon Ethemi ve 67. dakikada Salih Kavrazlı attı. Konuk Pendikspor'un tek golünü ise 87. dakikada Yekta Sönmez kaydetti. Pendikspor'da 57. dakikada Samuel Abifade, 69'da Kerem Kalafat (kulübede) kırmızı kart gördü. Sivasspor 2 maç sonra galip gelirken, Pendikspor'un galibiyet hasreti 4 haftaya çıktı. Sivas gelecek hafta Bandırma deplasmanına gidecek. Pendik ise Vanspor'u konuk edecek.
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