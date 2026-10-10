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Anasayfa TFF 1.Lig Metro Holding Kayserispor son dakikada Manisa FK'yı yendi!

Metro Holding Kayserispor son dakikada Manisa FK'yı yendi!

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Metro Holding Kayserispor deplasmanda Manis FK'yı konuk etti. Kayserispor sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 22:41
Metro Holding Kayserispor son dakikada Manisa FK'yı yendi!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında Manisa FK ile kozlarını paylaştı. Kayserispor rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederken mücadele sonrası 22 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Manisa FK ise 9 puanla 14. sırada bulunuyor.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Alper Akarsu, Kemal Elmas, Çağrıcan Pazarcıklı

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen (Dk. 55 Radu), Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 82 Murat Cem Akpınar), Camara (Dk. 71 Hasani), Benhur Keser (Dk. 71 Ensar Kemaloğlu), Seferi (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan), Moreno

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ada İbik, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 46 Osman Kaynak), Yusuf Talum (Dk. 79 Osman Kahraman), Kadir Kaan Yurdakul, Toure (Dk. 63 Vargas), Anziani, Atakan Çankaya, Benrahou (Dk. 86 Lemina), Sylla

Goller: Dk. 38 Benhur Keser, Dk. 52 Moreno, Dk. 90+3 Murat Cem Akpınar (Metro Holding Kayserispor), Dk. 54 Atakan Çankaya, Dk. 87 Sylla (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 90 Sylla (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 24 Yasin Güreler, Dk. 90+1 Vedat Karakuş, Dk. 90+7 Herelle, Dk. 90+9 Anziani (Manisa FK), Dk. 60 Semih Güler, Dk. 89 Gökhan Değirmenci, Dk. 90+5 Sinan Kurt (Metro Holding Kayserispor)

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