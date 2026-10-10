Keçiörengücü 3 puanı kaptı

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk etti.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı. Ankara temsilcisine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Odise Roshi, 53. dakikada Alcidio Raice kaydetti. Keçiörengücü gelecek hafta Iğdır FK'yı sahasında ağırlayacak. Bodrum FK ise deplasmanda Sarıyer'e konuk olacak.