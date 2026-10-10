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Anasayfa TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK sahasında hata yapmadı!

Alagöz Holding Iğdır FK sahasında hata yapmadı!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında ağırladığı Batman Petrolspor'u 2-1 yendi. İşte mücadelenin detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 18:50
Alagöz Holding Iğdır FK sahasında hata yapmadı!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan maçta Alagöz Holding Iğdır FK, Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

Iğdır FK'nin gollerini 20. dakikada Crociata ve 35. dakikada Serdar Gürler kaydederken Batman Petrolspor'un golünü 45+2. dakikada Metehan Mert attı.

Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, son 6 maçta 5. galibiyetini almış oldu ve 19 puana yükseldi. Batman Petrolspor ise üst üste 3 maçtır puan alamamış oldu ve 16 puanda kaldı.

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