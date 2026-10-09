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Anasayfa TFF 1.Lig Sivasspor sahasında zorlanmadı!

Sivasspor sahasında zorlanmadı!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor, evinde Pendikspor'u 4-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 20:07
Sivasspor sahasında zorlanmadı!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor, evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Furkan Ulu, Berat Binbir

Sivasspor: Arda Erdursun, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Okan Erdoğan (Turan Tuzlacık dk. 17), Uğur Çiftçi (Yusuf Çağlar Kefkir dk. 66), Mohammed, Oğuzhan Aksoy, Salih Kavrazlı (Doudu dk. 78), Ethemi (Emre Gökay dk. 78), Ceesay (Burak Kapacak dk. 66), Manaj

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Yusuf Cihat Çelik, Yılmaz Cin, Osman Başkuyu, Charisis

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Pendikspor: Utku Yuvakıran, Kerem Kalafat (Erdem Gökçe dk. 68), Taha Emre İnce, Berkay Sülüngöz, Bekir Karadeniz (Soldo dk. 68), Manga (Emrah Başsan), Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Yekta Sönmez dk. 56), Hrelja (Harris dk. 56), Thuram, Abifade

Yedekler: Emre Koyuncu, Emrah Başsan, Efehan Pekdemir, Onuralp Çakıroğlu, Furkan Mehmet Doğan, Muhammed Enes Kiprit

Teknik Direktör: Umut Eskiköy

Goller: Rey Manaj (dk. 20) (dk. 55), Valon Ethemi (dk.63), Salih Kavrazlı (dk. 67) (Sivasspor), Yekta Sönmez (dk. 87) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Hakan Yeşil, Bekir Karadeniz, (Pendikspor), Rey Manaj, Ceesay (Sivasspor)

Kırmızı kartlar: Abifade (dk. 57), Kerem Kalafat (dk. 69) (Pendikspor)

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