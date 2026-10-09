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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig Ekenler Beton Sivasspor - Orfa Yapı Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ekenler Beton Sivasspor - Orfa Yapı Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor karşı karşıya gelecek. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında "Ekenler Beton Sivasspor - Orfa Yapı Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu geliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 08:57
Ekenler Beton Sivasspor - Orfa Yapı Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ekenler Beton Sivasspor - Orfa Yapı Pendikspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor karşı karşıya gelecek. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında "Ekenler Beton Sivasspor - Orfa Yapı Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu geliyor.

SİVASSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor - Pendikspor maçı 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak.

SİVASSPOR - PENDİKSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

SİVASSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Pendikspor maçı TRT Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR 3 PUAN PEŞİNDE

Ev sahibi Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in geride kalan 8 haftasında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Sivas ekibi hanesine yazdırdığı 8 puanla Pendikspor karşısında sahaya çıkacak. Sivasspor, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanarak puanını artırmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede 3 puan alarak üst sıralara doğru ilerlemek istiyor. Antalyaspor son olarak 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalmıştı.

PENDİKSPOR'UN HEDEFİ DEPLASMANDA GALİBİYET

Orfa Yapı Pendikspor ise Sivasspor deplasmanında önemli bir sınava çıkacak. İstanbul temsilcisi geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Pendikspor'un şu an puanı ise 10. Pendikspor, Sivasspor karşısında kazanarak ligde çıkış yakalamayı amaçlıyor.

SİVASSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor - Pendikspor karşılaşması 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Ekenler Beton Sivasspor - Orfa Yapı Pendikspor maçını takip etmek için tıklayınız...

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