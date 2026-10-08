Sözleşme müjdesi

Bursaspor'un gelecek vadeden kalecilerinden Kerem Matışlı'nın sözleşmesi uzadı. 19 yaşındaki file bekçisinin 30 Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesinde yer alan opsiyon maddelerinin gerçekleştiği ve kontratın 2029 yılına kadar uzadığı belirtildi. Bursaspor İdari Menajeri Furkan Akın, "Kerem Matışlı'nın sözleşmesine son yenilemede bulunan opsiyonlar gerçekleştiği için sözleşme 2029 yılı sonuna kadar uzamış durumda. TFF ve ilgili veri ekranlarında bilgi güncellemesi yapılmamış" dedi.

Kerem Matışlı değerini 900 bin euro seviyesine kadar yükseltti.