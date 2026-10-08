FIFA’dan yeni transfer yasağı

Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesini fesheden 35 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia'nın 456 bin euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Kayserispor'un FIFA'daki toplam dosya sayısı 5'e, toplam ödeyeceği rakam ise 771 bin euroya yükseldi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.