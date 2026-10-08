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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig FIFA’dan yeni transfer yasağı

FIFA’dan yeni transfer yasağı

Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
FIFA’dan yeni transfer yasağı

Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesini fesheden 35 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia'nın 456 bin euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Kayserispor'un FIFA'daki toplam dosya sayısı 5'e, toplam ödeyeceği rakam ise 771 bin euroya yükseldi.

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