FIFA’dan yeni transfer yasağı

Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesini fesheden 35 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia'nın 456 bin euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Kayserispor'un FIFA'daki toplam dosya sayısı 5'e, toplam ödeyeceği rakam ise 771 bin euroya yükseldi.