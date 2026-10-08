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20 gol atarım

Kayserispor'un golcüsü Moreno iddialı konuştu: "Kayseri'de olduğum için mutluyum. Takımda aile havası var. Hedefim 20 gol atıp, sarı-kırmızılı ekibi layık olduğu yere Süper Lig'e çıkarmak."

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
20 gol atarım

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Kayserispor'un sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'den kadrosuna kattığı Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Daniel Moreno iddialı konuştu. Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Daniel Moreno, "Öncelikle takım ama bireysel amaçlarımız da var. Biz planlarımız yapıyoruz ama Allah ne dediyse, kaderimiz neyse o ama benim amacım 20 gol atmak ve Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak" dedi.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Moreno, "Kayseri'de olduğum için çok mutluyum ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu takımda beni iyi karşıladılar. 'İyi ki geldim' diyorum. Benim ilk amacım Kayserispor'u layık olduğu yere Süper Lig'e taşımak. Bu gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum. İyi bir yoldayız. İyi başladık. İnşallah devamını getiririz. Şehir olarak gerçekten böyle beklemiyordum. Çok hoşuma gitti. Güzel bir şehir. Ailem beğendi. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum; müthiş bir taraftarımız var. Her zaman bizi desteklesinler" diye konuştu.

TAKIMDA AİLE HAVASI VAR

Ligde çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puanla averajla liderlik koltuğunda oturan Kayserispor'da bu sezon 8 maçta forma giyip, 5 kez de fileleri havalandıran Moreno, "Takımda iyi bir ambiyans ve aile ortamı var" dedi.

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