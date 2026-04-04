Amed hedefe odaklandı

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ligin 33. haftasında yarın Diyarbakır Stadı'nda Boluspor'u konuk edecek Diyarbakır ekibi, çalışmalarına devam ediyor. Ligde 32. hafta sonunda 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Amed, 67 puanla ikinci sırada yer alırken, lider Erzurumspor FK'nin 2 puan gerisinde bulunuyor. Ligde, Esenler Erokspor ise 63 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Teknik direktörlük görevine 16 Şubat'ta getirilen Mesut Bakkal yönetiminde yeşil- kırmızılı ekip, bu süreçte oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Son 4 karşılaşmada kalesinde gol görmeyen Amed, istikrarlı performansını sürdürmek istiyor.