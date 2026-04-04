Adana'dan siftah

Trendyol 1.Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, Manisa FK'yı ağırladı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Mücadelenin 4. dakikasında Manisa FK, Bobby Adekanye'nin golüyle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Adana temsilcisi, Kayra Saygan ile 1-1'lik eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu sonuçla bitti. 51. dakikada Vedat Karakuş kendi kalesine gol atınca Adana Demirspor 2-1 öne geçti.

82. dakikada Adana Demirspor'da Yücel Gürol (yedek kulübesi) ve Manisa FK'de Bobby Adekanye, kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor, Manisa FK'yi 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Adana temsilcisi, -54 puanla ligde son sırada yer alıyor. Manisa temsilcisi ise 43 puanda kaldı. Adana ekibi son galibiyetini Süper Lig'de geçen yıl 25 Mayıs'ta Başakşehir'i 3-2 yenerek almıştı.

Adana Demirspor, 1. Lig'de bu sezonki ilk galibyietini Manisa FK'yi 2-1 yenerek aldı. Geçen sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen ekip, bu sezon galibiyetsiz son sırada yer alıyordu. Bu haftaya kadar galibiyeti bulunmayan Akdeniz ekibi, ilk galibiyetini Manisa karşısında elde etti.