Kritik viraj

Trendyol 1. Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren kritik bir mücadele bugün oynanacak. Sakaryaspor, deplasmanda Serikspor ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da 32'şer puanla Trendyol 1. Lig'de hayati bir eşikte bulunuyor. Sakaryaspor 17., Serikspor ise 18. sırada yer alıyor ve bu maç, küme düşme hattından kurtulma mücadelesinde dönüm noktası niteliğinde olacak.

SAKARYA'DA 4 EKSİK

Karşılaşma, Antalya'daki Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda bugün saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Heyecan dolu bu önemli randevu, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sakarya ekibinde kart cezalıları Vukovic ve Ruan Teixeira ile tedavisine devam edilen Mete Kaan Demir ve Eren Erdoğan, karşılaşmada forma giyemeyecek.