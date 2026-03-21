Bodrum FK'nın hedefi play-off

Son iki maçından galibiyetle ayrılarak moral depolayan Bodrum FK, play-off hattındaki iddiasını korumak adına puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "İlk iki şansımız zor ama şampiyonluğa play-off'tan da olsa ulaşmak istiyoruz" dedi.
21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
