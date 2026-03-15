CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK-Hatayspor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor'a kaybeden ve 12 maçlık galibiyet serisi son bulan Dadaşlar, kritik maçı kazanarak tekrar seri yakalamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Erzurumspor'un 63 puanı bulunurken, Hatayspor ise 7 puanla 19. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler, "Erzurumspor-Hataypsor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Erzurumspor FK-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 08:01
Erzurumspor FK-Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Geçen hafta Ümraniyespor'a yenilerek 12 maçlık galibiyet serisi son bulan Dadaşlar, bu kritik karşılaşmada tekrar kazanma alışkanlığını yakalamak istiyor. Ligde 63 puanla 2. sırada yer alan Erzurumspor, 7 puanla 19. sırada mücadele eden Hatayspor karşısında favori konumunda. Futbolseverler maç öncesi "Erzurumspor FK-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

ERZURUMSPOR FK-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Hatayspor maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor FK-Hatayspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

EREN TOZLU ATMAYA DEVAM EDİYOR

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken isimlerinden biri olan Eren Tozlu, Erzurumspor forması ile gollerine devam ediyor. Son olarak Ümraniyespor maçında takımının tek golünü kaydeden Eren Tozlu, bu sezon 29 lig maçında 20 gol atarken, 6 defa asist yaptı. Gol krallığı listesinde Mbaye Diagne'nin 4 gol arkasında, 2. sırada bulunan Tozlu, Serkan Özbalta'nın önemli silahlarından biri olmayı sürdürüyor.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
