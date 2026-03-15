Erzurumspor FK-Hatayspor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Geçen hafta Ümraniyespor'a yenilerek 12 maçlık galibiyet serisi son bulan Dadaşlar, bu kritik karşılaşmada tekrar kazanma alışkanlığını yakalamak istiyor. Ligde 63 puanla 2. sırada yer alan Erzurumspor, 7 puanla 19. sırada mücadele eden Hatayspor karşısında favori konumunda. Futbolseverler maç öncesi "Erzurumspor FK-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

ERZURUMSPOR FK-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Hatayspor maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor FK-Hatayspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EREN TOZLU ATMAYA DEVAM EDİYOR

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken isimlerinden biri olan Eren Tozlu, Erzurumspor forması ile gollerine devam ediyor. Son olarak Ümraniyespor maçında takımının tek golünü kaydeden Eren Tozlu, bu sezon 29 lig maçında 20 gol atarken, 6 defa asist yaptı. Gol krallığı listesinde Mbaye Diagne'nin 4 gol arkasında, 2. sırada bulunan Tozlu, Serkan Özbalta'nın önemli silahlarından biri olmayı sürdürüyor.