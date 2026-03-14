Heyecan dorukta

1. Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor. Hem liderlik hem play-off hattı hem de küme düşme bölgesinde büyük bir çekişme hakim. Geçtiğimiz hafta sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Esenler Erok, 8 maçlık galibiyet serisini noktalasa da bu sonuçla puanını 63'e yükseltti ve averaj üstünlüğüyle liderlik koltuğuna oturdu.

KIRAN KIRANA

Erzurumspor ise deplasmanda yaşadığı mağlubiyetin ardından 12 maçlık galibiyet serisini kaybetti ve aynı puanda (63) kalarak ikinci sıraya geriledi. Bu kritik süreçte İstanbul ekibi, Pazartesi günü zorlu Çorum deplasmanına çıkacak. Dadaşlar Erzurumspor ise yarın kendi sahasında Hatayspor'u konuk ederek liderliği geri alma peşinde olacak.

BODRUM YERİNİ KORUDU

Ligde kalan 8 maçının 5'ini evinde oynayacak Bodrum, normal sezonun son 8 haftası öncesinde Play-Off hattının hemen dışındaki Iğdır ve Keçiörengücü'ne 7'şer puanlık fark attı.