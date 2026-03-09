CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bolu Nefes Aldı

Bolu Nefes Aldı

Boluspor, evinde Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti. Üç hafta sonra 3 puan aldı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Arda Usluoğlu (2) keydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Bolu Nefes Aldı
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekibin galibiyetindeki en önemli pay, genç yetenek Arda Usluoğlu'na aitti. Arda, maçın 18. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 82. dakikada kaydettiği ikinci golle skoru belirledi ve karşılaşmayı 2-0'a getirdi. Maçın kırılma anlarından biri ise 68. dakikada yaşandı. Iğdır FK oyuncusu Oğuz Kaan Güçtekin, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı- beyazlılar, yaklaşık 3 hafta süren 3 puan hasretine son vererek moral depoladı.
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı!
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı
DİĞER
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
ABD-İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde | Suudi Arabistan uyarısı: Ülkeyi terk edin
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri!
Samsunspor'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş duyuru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio: Bu takımda karakter var! Marco Asensio: Bu takımda karakter var! 01:49
Marco Asensio'dan flaş istatistik! Marco Asensio'dan flaş istatistik! 01:49
Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz 01:49
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:43
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:42
F.Bahçe'den maç sonu açıklama! F.Bahçe'den maç sonu açıklama! 01:39
Daha Eski
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! 01:39
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! 01:39
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı 01:39
Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! 01:39
Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! 01:38
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... 01:38