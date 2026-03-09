Bolu Nefes Aldı

Boluspor, evinde Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti. Üç hafta sonra 3 puan aldı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Arda Usluoğlu (2) keydetti.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekibin galibiyetindeki en önemli pay, genç yetenek Arda Usluoğlu'na aitti. Arda, maçın 18. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 82. dakikada kaydettiği ikinci golle skoru belirledi ve karşılaşmayı 2-0'a getirdi. Maçın kırılma anlarından biri ise 68. dakikada yaşandı. Iğdır FK oyuncusu Oğuz Kaan Güçtekin, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı- beyazlılar, yaklaşık 3 hafta süren 3 puan hasretine son vererek moral depoladı.