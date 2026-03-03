Yiğido 4 maçtır kaybetmiyor

Sivasspor, son dönemde yakaladığı formla dikkat çekiyor. Kırmızı- beyazlılar, ligde tam 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Sivasspor'un sezondaki son mağlubiyeti, deplasmanda Sarıyerspor'a 1-0'lık skorla geldi. Bu tarihten sonra oynadığı dört maçta yenilgi almayan Sivas, daha sonra 2 beraberlik, 2 galibiyet aldı. Yiğidolar; 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 11 beraberlik ile 38 puan toplayarak ligde 13. sırada yer alıyor.
03 Mart 2026 Salı 06:50
