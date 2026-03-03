Habeşoğlu fırtınası

Sezon başında 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan transfer edilen 21 yaşındaki genç santrfor Ali Habeşoğlu, Bodrum FK'nın en önemli silahlarından biri haline geldi. Bu sezon resmi olarak 34 maçta forma giyen Ali, ligde 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gol olmak üzere toplam 11 gol attı. 6 asist yapan genç forvet, böylece 17 gole doğrudan katkı sağladı. Hatay deplasmanındaki galibiyette de skora katkı yapan Ali Habeşoğlu, performansıyla takımın hücum gücünü artırdı. Aynı zamanda U-21 Milli Takımı'nda da görev alan Ali Habeşoğlu, gösterdiği çıkışla Avrupa'dan birçok kulübün radarına girdi. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım da genç forvetin gelişimini yakından takip ediyor. Öte yandan Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'de deplasmanda Hatayspor'u mağlup ederek kötü gidişata son verdi ve moral buldu. Ege temsilcisi puanını 48'e yükseltti ve ligde 4. sıraya yerleşti. Play-off yarışındaki iddiasını koruyan ekip, yükselen formuyla üst sıralara tırmanmayı sürdürüyor.