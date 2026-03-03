Dadaş’ın ayak sesleri

Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor , galibiyet serisini 11 maça çıkardı. 28 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetle 60 puan toplayan Erzurumspor, +41 gol averajı ile zirvede yalnız başına oturuyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
