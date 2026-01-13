Erzurum, Rize’ye bileniyor

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Önceki gün deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçın ardından kente dönen mavi-beyazlı ekip, Perşembe günü Kazım Karabekir Stadı'nda Karadeniz ekibini konuk edecek.
