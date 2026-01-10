Manisa Vargas’la anlaştı

Trendyol 1. Lig'de yükselme potasına girmek için mücadele veren Manisa FK, kadrosunu Honduraslı genç yetenek Waldir Alenis Vargas ile güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı, Finlandiya Veikkausliiga ekiplerinden SJK Seinäjoki'nin 22 yaşındaki hücum oyuncusu Waldir Alenis Vargas ile prensip anlaşmasına vardı.
Trendyol 1. Lig'de yükselme potasına girmek için mücadele veren Manisa FK, kadrosunu Honduraslı genç yetenek Waldir Alenis Vargas ile güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı, Finlandiya Veikkausliiga ekiplerinden SJK Seinäjoki'nin 22 yaşındaki hücum oyuncusu Waldir Alenis Vargas ile prensip anlaşmasına vardı.