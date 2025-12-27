Bodrum kritik virajda

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1'inci Lig'deki şampiyonluk yarışında son 3 maçını kazanamayıp yara alan Bodrum Futbol Kulübü bugün ilk yarı ve 2025 yılının son mücadelesinde Sarıyerspor'a konuk olacak. İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek. Muğla ekibinde 10 Kasım'da başlatılan futbolda bahis soruşturmasında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alıp cezasını tamamlayan Ali Aytemur bu maçla birlikte sahalara dönebilecek. Bodrum'da Afrika Uluslar Kupası'nda Angola Milli Takımı forması giyen Fredy ile ameliyat olan Celal de görev yapamayacak.