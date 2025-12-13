Bolu çok farklı

Trendyol 1. Lig'de 17. haftada Boluspor deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yendi. Boluspor ligde puanını 26'ya yükseltti. Eksi 22 puanlı Adana Demirspor en son sırada yer almaya devam etti. Adana Demir bu sezon sadece 2 puan alabildi. Boluspor'da açılışı 7'de Doğan yaptı. Hemen ardından Hasani'nin 21 ve 34'teki golleri geldi. Rasheed'in 37'deki sayısıyla Boluspor devreyi 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda tempoyu düşüren ve oyuncu değişikliklerine giden Boluspor'da 58. dakikada Arda sahneye çıktı ve skoru 5-0'a taşıdı. Konuk ekipte Hasani bir gol daha atarak hattrick yaptı ve tabelayı 6-0'a getirdi. Adana Demirspor'un tek sayısını ise son dakikada Kürşat kaydetti.