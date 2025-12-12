CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Boluspor kritik virajda

Boluspor kritik virajda

Play-off iddiasını sürdüren Boluspor, galibiyet hasreti çeken Adana Demir’e konuk oluyor. Tek hedef galibiyet

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Boluspor kritik virajda
Trendyol 1. Lig'de 17. hafta heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Adana Demirspor, Boluspor'u ağırlayacak. Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlayacak. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 16 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 23 puanla play-off iddiasını sürdürüyor. Henüz galibiyetle tanışamayan lacivertmavililer -22 puanda ligin son sırasında yer alıyor.
