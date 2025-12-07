CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Boluspor-Erzurumspor FK maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Boluspor-Erzurumspor FK maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Ertuğrul Arslan yönetiminde 15 haftada 20 puan toplayan Bolu ekibi, güçlü rakibine karşı kazanarak seri yakalamayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan 3'te 3 yapmayı hedefleyen Erzurum temsilcisi ise 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler, "Boluspor-Erzurumspor FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:42 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:49



Boluspor-Erzurumspor FK maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Boluspor-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında perde, dikkat çekici bir mücadeleyle açılıyor. Boluspor, Ertuğrul Arslan'ın liderliğinde hem puanını artırmak hem de taraftarı önünde çıkışını sürdürmek için sahaya çıkacak. Sezonun ilk 15 haftasında 20 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında seriyi başlatmanın hesaplarını yapıyor. Son haftalarda ritmini iyice bulan ve üst sıralara tırmanan Erzurumspor FK ise deplasmanda seri galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyerek 3'te 3 yapmanın peşinde olacak. 26 puanla 5. sırada yer alan mavi-beyazlılar, zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak Boluspor-Erzurumspor FK maçı 7 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

BOLUSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Erzurumspor FK maçı Tabii, beIN Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLUSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

