Sivasspor’da üst sıra hedefi

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, ligin 16. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacakları maçı kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Altıparmak, "Amacımız ilk yarı bitine kadar alabileceğimiz kadar puanları alıp devre arasında da yapacağımız transferlerle ikinci yarıya hazır halde girmek istiyoruz" diye konuştu.