Haberler TFF 1.Lig Bodrum kenetlendi

Bodrum FK, Çorum FK’yı ağırlayacağı kritik maçta galibiyet hedefliyor. Yeşil-beyazlı yönetim, tüm takıma moral verdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Trendyol 1. Lig'de deplasmandaki Ümraniyespor yenilgisiyle zirveden tekrar inen Bodrum yarın karşılaşacağı Çorum FK'yı mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir ve yönetim kurulu üyeleri antrenmanı ziyaret ederek futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Takımın antrenman temposundan memnun olduklarını belirten yönetim, oyuncularla kısa süre sohbet ederek moral desteği verdi.

TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ

Çorum FK maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Ümraniye maçında hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Çok dersler çıkarmamız gereken bir maç oldu. Özellikle deplasman oyunuyla ilgili sıkıntımız var, onu da en kısa sürede çözeceğiz. İyi hazırlanıyoruz, Ümraniye maçını telafi etmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğiyle güzel bir galibiyetle Ümraniye maçını unutturmak istiyoruz" dedi.

