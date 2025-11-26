Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı. Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, Hüseyin Eroğlu'nun 1. Lig'in en tecrübeli ve en iyi teknik direktörü olduğunu söyledi. Eroğlu'nun kariyerinde 4 şampiyonluğunun bulunduğunu belirten Korkmazoğlu, "Hüseyin hocamızla görüştüğümüzde beşinci şampiyonluğu için buraya çağırdığımızı söyledik. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Kupayı kendisinden istiyoruz" dedi. Şimdiye dek şampiyonluk elde ettiği takımların renklerinden birinin hep kırmızı olduğuna dikkati çeken Hüseyin Eroğlu, 5'inci şampiyonluğu elde etmek istediğini vurguladı. Deneyimli hoca, "Bizler burada olmaktan dolayı gururluyuz. Çorum FK'yi Anadolu'nun yıldızı yapmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Teknik ekibimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.