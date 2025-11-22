CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Pendikspor, Hatay'da 2. yarıda açıldı

Pendikspor, Hatay'da 2. yarıda açıldı

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Hatayspor sahasında Pendikspor'u konuk etti. İstanbul ekibi, zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle döndü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 15:48 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 15:55
Pendikspor, Hatay'da 2. yarıda açıldı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Pendikspor, uzun bir aradan sonra yeniden Hatay'da oynanan müsabakada karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk kez kendi şehrinde taraftarının önüne çıktı.

Müsabakanın 56. dakikasında Pendikspor, Clarke-Harris'in kullandığı penaltıyla öne geçerek mücadelede üstünlüğü ele aldı ve bu gol maçın sonucu tayin etti.

Bu sonuçla Pendikspor puanını 29'a yükseltti ve üst sıralar için önemli bir adım attı. Hatayspor ise dört puanda kalarak haftayı puansız geçti.

