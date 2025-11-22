Boluspor - Amed SK maçı hangi kanalda? Canlı yayın detayları!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Boluspor, 14. hafta maçında Amed SK ile kozlarını paylaşacak. Seyirci avantajını kullanarak 3 puan kazanmak isteyen ev sahibi ekip, 9. sıraya yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Amed SK ise bu sezon gösterdiği başarılı performansla 3. sıraya oturdu. Lider Bodrum FK ile yalnızca 1 puan farkı bulunan Sinan Kaloğlu'nun ekibi, zirvede yer alma şansını kaçırmak istemiyor. İşte Boluspor - Amed SK maçının detayları...

BOLUSPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor - Amed SK maçı, 22 Kasım Cumartesi günü, saat 16.00'da oynanacak. Ahmet Şahin'in yöneteceği karşılaşmada Şahin'in yardımcılıklarını ise Seyfettin Ünal ve Azad İlhan üstlenecek.

BOLUSPOR - AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor - Amed SK maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

