Boluspor - Amed SK maçı hangi kanalda? Canlı yayın detayları!

Boluspor, 14. hafta maçında Amed SK ile kozlarını paylaşacak. Seyirci avantajını kullanarak 3 puan kazanmak isteyen ev sahibi ekip, 9. sıraya yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Amed SK ise bu sezon gösterdiği başarılı performansla 3. sıraya oturdu. Lider Bodrum FK ile yalnızca 1 puan farkı bulunan Sinan Kaloğlu'nun ekibi, zirvede yer alma şansını kaçırmak istemiyor. İşte Boluspor - Amed SK maçının detayları...
BOLUSPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Boluspor - Amed SK maçı, 22 Kasım Cumartesi günü, saat 16.00'da oynanacak. Ahmet Şahin'in yöneteceği karşılaşmada Şahin'in yardımcılıklarını ise Seyfettin Ünal ve Azad İlhan üstlenecek.
BOLUSPOR - AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?
Boluspor - Amed SK maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
