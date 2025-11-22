CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1.Lig Boluspor - Amed SK maçı hangi kanalda? Canlı yayın detayları!

Boluspor - Amed SK maçı hangi kanalda? Canlı yayın detayları!

Trendyol 1. Lig'de milli aranın ardından heyecan başlıyor. Boluspor, Atatürk Stadyumu'nda Amed SK'yı konuk edecek. Bu sezon 4 galibiyete imza atarak 17 puana ulaşan Ertuğrul Arslan'ın ekibi, puan tablosunda 12. sırada bulunuyor. Amed SK ise deplasmandan alacağı 3 puan ile 26 puanla yer aldığı 3. sıradan zirveye ulaşmanın peşinde. Peki Boluspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 11:39
Boluspor - Amed SK maçı hangi kanalda? Canlı yayın detayları!

Boluspor, 14. hafta maçında Amed SK ile kozlarını paylaşacak. Seyirci avantajını kullanarak 3 puan kazanmak isteyen ev sahibi ekip, 9. sıraya yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Amed SK ise bu sezon gösterdiği başarılı performansla 3. sıraya oturdu. Lider Bodrum FK ile yalnızca 1 puan farkı bulunan Sinan Kaloğlu'nun ekibi, zirvede yer alma şansını kaçırmak istemiyor. İşte Boluspor - Amed SK maçının detayları...

Boluspor - Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BOLUSPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor - Amed SK maçı, 22 Kasım Cumartesi günü, saat 16.00'da oynanacak. Ahmet Şahin'in yöneteceği karşılaşmada Şahin'in yardımcılıklarını ise Seyfettin Ünal ve Azad İlhan üstlenecek.

BOLUSPOR - AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor - Amed SK maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOLUSPOR - AMED SK MAÇI İZLE | TRT SPOR CANLI

ASpor CANLI YAYIN

