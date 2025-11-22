CANLI SKOR ANA SAYFA
Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Atko Grup Pendikspor'u konuk ediyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan ve puan tablosunda son sıranın üstünde yer alan ev sahibi takım, puanını 7'ye çıkarmak için sürpriz arayacak. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 2. sıradaki Atko Grup Pendikspor ise lider olmak için 3 puan peşinde. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 11:27
Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

1. Lig'in 14. haftası, milli aranın ardından başlıyor. Puan tablosunda 19. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, 2. sıradaki Atko Grup Pendikspor'u konuk edecek. Bu sezon henüz hiçbir maçtan 3 puan kazanamayan Gökhan Alaş'ın ekibi, rakibi karşısında sürpriz arayacak. Atko Grup Pendikspor ise ilk sıradaki Bodrum FK ile arasındaki puan farkını 2'ye çıkararak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İşte Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı detayları...

Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı, 22 Kasım Cumartesi günü, saat 13.30'da oynanacak. Fuat Tosyalı Stadyumu'ndaki karşılaşmada Burak Olcar düdük çalacak.

Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor MAÇI CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

