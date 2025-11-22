Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

1. Lig'in 14. haftası, milli aranın ardından başlıyor. Puan tablosunda 19. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, 2. sıradaki Atko Grup Pendikspor'u konuk edecek. Bu sezon henüz hiçbir maçtan 3 puan kazanamayan Gökhan Alaş'ın ekibi, rakibi karşısında sürpriz arayacak. Atko Grup Pendikspor ise ilk sıradaki Bodrum FK ile arasındaki puan farkını 2'ye çıkararak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İşte Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı detayları...

Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı, 22 Kasım Cumartesi günü, saat 13.30'da oynanacak. Fuat Tosyalı Stadyumu'ndaki karşılaşmada Burak Olcar düdük çalacak.

Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

