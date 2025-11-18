Yenilgisiz Erzurum

Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'de 13 hafta sonunda namağlup olarak tarihe geçerken, kulüp tarihinde 20 sezon sonra bu başarıyı tekrarladı. Erzurumspor'un bu eşsiz serisinin bir önceki örneği, 2005-06 Bursa tarafından yapılmıştı. Mavi-beyazlılar, Iğdır FK maçında sürdürmenin peşinde olacak.
