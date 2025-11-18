Yenilgisiz Erzurum

CANLI SKOR ANA SAYFA
Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'de 13 hafta sonunda namağlup olarak tarihe geçerken, kulüp tarihinde 20 sezon sonra bu başarıyı tekrarladı. Erzurumspor'un bu eşsiz serisinin bir önceki örneği, 2005-06 Bursa tarafından yapılmıştı. Mavi-beyazlılar, Iğdır FK maçında sürdürmenin peşinde olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'de 13 hafta sonunda namağlup olarak tarihe geçerken, kulüp tarihinde 20 sezon sonra bu başarıyı tekrarladı. Erzurumspor'un bu eşsiz serisinin bir önceki örneği, 2005-06 Bursa tarafından yapılmıştı. Mavi-beyazlılar, Iğdır FK maçında sürdürmenin peşinde olacak.
