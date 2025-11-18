Deniz parlıyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Pendikspor'un 20 yaşındaki genç file bekçisi Deniz Dilmen, kalesinde adeta duvar örerek dikkatleri üzerine çekti. Başakşehir FK'dan sezon başında kiralanan genç kaleci, geride kalan 8 lig maçında kalesinde yalnızca 2 gol gördü ve takımının üst sıralardaki konumuna büyük katkı sağladı. Bu etkileyici performans, Süper Lig devlerinin radarına girmesine yetti. Sezon başında Transfermarkt verilerine göre 550 bin euro piyasa değeriyle dikkat çeken Deniz Dilmen'in, gösterdiği başarılarla değeri kısa sürede katlanarak 500 bin euro seviyesine yükseldi.