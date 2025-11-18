CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Deniz parlıyor

Deniz parlıyor

Forma giydiği 8 maçta kalesinde yalnızca 2 gol gören Pendikspor’un 20 yaşındaki genç file bekçisi Deniz Dilmen, büyük beğeni topluyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Deniz parlıyor

Pendikspor'un 20 yaşındaki genç file bekçisi Deniz Dilmen, kalesinde adeta duvar örerek dikkatleri üzerine çekti. Başakşehir FK'dan sezon başında kiralanan genç kaleci, geride kalan 8 lig maçında kalesinde yalnızca 2 gol gördü ve takımının üst sıralardaki konumuna büyük katkı sağladı. Bu etkileyici performans, Süper Lig devlerinin radarına girmesine yetti. Sezon başında Transfermarkt verilerine göre 550 bin euro piyasa değeriyle dikkat çeken Deniz Dilmen'in, gösterdiği başarılarla değeri kısa sürede katlanarak 500 bin euro seviyesine yükseldi.

