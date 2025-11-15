CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Lider motive

Lider motive

Trendyol 1. Lig’de liderlik koltuğunu devralan yeşil-beyazlılar, seri galibiyetlerle yerini korumayı amaçlıyor. Teknik Direktör Burhan Eşer, oyuncularını motive etmeye çalışıyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Lider motive

Trendyol 1. Lig'in zirvesinde yer alan Sipay Bodrum FK, ligin 21. haftasında deplasmanda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek. Ligde 13 maç sonunda 27 puana ulaşan Bodrum ekibi, zirvedeki konumunu koruma çabası sürüyor. Bodrum FK, milli maçlar için verilen 1 haftalık arayı lider olarak tamamlamış ve teknik direktör Burhan Eşer, oyuncularını telefonla arayarak motivasyonlarını yüksek tutmaya ve motive etmeye özen gösteriyor.

MİLLİ TAKIM GURURU

Eşer, "Her maçımız kazanmak içindir" diyerek, zorlu periyotta lider kalmayı hedeflediklerini vurgulamıştı. Bu mücadele, Bodrum'un son 5 lig maçında 4 galibiyet aldığı form grafiğini sürdürmesi açısından da büyük önem taşıyor. Öte yandan, Bodrum FK milli araya gurur verici bir tabloyla girdi. Yeşil-beyazlı takımda 4 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Ali Habeşoğlu Türkiye Ümit Milli Takımı, Arlind Ajeti Arnavutluk Milli Takımı, Riberio Angola ile Dimitrov Bulgaristan Milli Takımı'na davet edildi.

13 MAÇTA 32 GOL ATTI

Bodrum FK'da 3 sezondur forma giyen Brazao, bu sezon 5 gole ulaştı. Takımın bir diğer önemli ismi Fredy ise toplamda 8 gol, 7 asistle oynadı ve 15 gale doğrudan etki etti. 35 yaşındaki oyuncu, 3 gol daha atması halinde kariyerinin en çok gol attığı sezonunu yaşamış olacak. Seferi de 9 golle takımın bu sezonki en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.

