Çorum kaldığı yerden devam

Çorum FK sezonun son milli arasının ardından gelecek hafta sonu Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına bugün başlıyor. Geçtiğimiz hafta sonu evinde Iğdır FK takımını 3-1 yenerek morallenen kırmızı siyahlı takıma Teknik Direktör Çağdaş Çavuş tarafından dört gün izin verilmişti. Dört günlük izni tamamlayan kırmızı siyahlılar haftanın ilk antrenmanına çıkacak. Kırmızı Siyahlı takım ligde üst üste iki zorlu deplasmanda önce Bandırmaspor ardından da Bodrum FK ile puan mücadelesine çıkacak.