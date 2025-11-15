Amed Sportif pas çalıştı

Amed Sportif, Trendyol 1. Lig'de 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaparak günü noktaladı.
