Trendyol 1. Lig'de 15-17. hafta maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 15, 16 ve 17. haftalarının maç programı şu şekilde:
15. HAFTA
28 Kasım Cuma:
17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)
20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK (Pendik)
29 Kasım Cumartesi:
13.30 Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor (Van Atatürk)
19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Sakarya)
30 Kasım Pazar:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Stat belli değil)
16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK (Bodrum İlçe)
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
16. HAFTA
6 Aralık Cumartesi:
13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Stat belli değil)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)
7 Aralık Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor (Iğdır Şehir)
13.30 Boluspor-Erzurumspor (Bolu Atatürk)
16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
8 Aralık Pazartesi:
14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyer (Stat belli değil)
14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor (Çorum Şehir)
17. HAFTA
12 Aralık Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Boluspor (Yeni Adana)
13 Aralık Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Stat belli değil)
13.30 Serikspor-Manisa FK (Stat belli değil)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor (Diyarbakır)
14 Aralık Pazar:
13.30 Erzurumspor-Sipay Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Eminevim Ümraniyespor (Van Atatürk)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Sakarya Atatürk)