Dalcı ile ilk idman

Trendyol 1. Lig'de 14. haftada 21 Kasım Cuma, Adana Demirspor'u konuk edecek Manisa FK, hazırlıklarına yeni hocası Mustafa Dalcı ile başladı. Manisa, 1.5 yıllık sözleşme yapan Mustafa Dalcı yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. İdman, ısınma hareketleriyle başlarken, top kapma ve dar alan oyunlarıyla sürdü. Antrenman, taktik çalışmayla bitti.
