Haberler TFF 1.Lig Mustafa Dalcı, Manisa’da

Mustafa Dalcı, Manisa’da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin yeni hocası Mustafa Dalcı oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Açıklamada, "Teknik direktörümüz ve Mustafa Dalcı ve ekibine 'hoş geldin' diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. 13 haftada topladığı 10 puanla 18. sırada bulunan Manisa FK, Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Mustafa Dalcı, Manisa’da
