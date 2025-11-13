CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Amed Sportif Faaliyetler'de bahis soruşturmasına karışan 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

Amed Sportif Faaliyetler, TFF tarafından yürütülen bahis soruşturmasında PFDK’ya sevk edilen 5 futbolcuyla sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 18:46
Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edilen futbolcularla sözleşmelerinin feshedildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler neticesinde Kulübümüz bünyesinde lisanslı beş (5) profesyonel futbolcumuz hakkında bahis eylemine ilişkin disiplin yaptırımları kararı alınmıştır. Söz konusu futbolcular, Amedspor oyuncusu iken kendi takımlarına ilişkin herhangi bir bahis eylemi gerçekleştirmemişler ise de Amedspor, kuruluşundan bu yana etik değerlere olan bağlılığının gereği olarak böylesi bir nedenle disiplin cezası alan futbolcularla devam eden sözleşmelerini feshetme kararı almıştır."

G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle!
Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek mi? İşte Eren Elmalı'nın kaçıracağı maçlar...
Külliye'de Kıbrıs zirvesi: Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi!
G.Saray'da Afrika Kupası krizi!
