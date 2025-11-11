CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Bodrum geri döndü

Bodrum geri döndü

Bodrum FK, Esenler Erokspor’un berabere kalmasıyla birlikte 1 haftalık aradan sonra liderlik koltuğunu yeniden devraldı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50
Bodrum geri döndü

İstanbulspor'u farklı bir skorla mağlup eden Bodrum FK, 1 haftalık aradan sonra liderlik koltuğunu yeniden devraldı. 13 maç sonunda 27 puana ulaşan Bodrum, zirveye bayrağını dikti. Milli maç arası öncesi lider giren Bodrum'u; Pendikspor ve Amed 26'şar, Erokspor ile Çorum ise 25'er puanla takip ediyor.

Bodrum'un dört oyuncusu, ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. Ali Habeşoğlu, UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Litvanya maçlarında forma giyecek. Ajeti Arnavutluk, Riberio Angola Milli Takımı'nda ter dökecek. Zdravko Dimitrov ise Bulgaristan Milli Takımı'nda yer alacak.

