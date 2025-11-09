Pendikspor-Ümraniyespor CANLI | Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında İstanbul derbisi sahne alıyor. Atko Grup Pendikspor, evinde Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak ve kritik maçtan galip ayrılarak puanını 26'ya taşımayı hedefliyor. Başarılı bir performans sergileyerek üst sıralardaki iddiasını sürdürmek isteyen Pendikspor, taraftarının desteğini arkasına alacak. Öte yandan Ümraniyespor, küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak. 11 puanla 17. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor maçı 9 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Pendik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

