CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Pendikspor-Ümraniyespor CANLI | Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Ümraniyespor CANLI | Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. İki İstanbul ekibinin kozlarını paylaşacağı haftada hata yapmak istemeyen Pendikspor, kritik maçı kazanarak puanını 26'ya çıkartmayı hedefliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlayan Ümraniyespor ise 11 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 10:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pendikspor-Ümraniyespor CANLI | Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında İstanbul derbisi sahne alıyor. Atko Grup Pendikspor, evinde Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak ve kritik maçtan galip ayrılarak puanını 26'ya taşımayı hedefliyor. Başarılı bir performans sergileyerek üst sıralardaki iddiasını sürdürmek isteyen Pendikspor, taraftarının desteğini arkasına alacak. Öte yandan Ümraniyespor, küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak. 11 puanla 17. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor maçı 9 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Pendik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den forvet operasyonu!
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi!
DİĞER
Fenerbahçe’de ‘Yüksek’lik korkusu! Tedesco ayrılığa izin vermeyecek...
Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek
İşte milli takımda İrfan Can gerçeği!
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahis skandalında yeni perde! Bahis skandalında yeni perde! 10:13
Futbolda milli mesai başlıyor! Futbolda milli mesai başlıyor! 09:57
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! 09:55
Samsunspor-Eyüpspor maçı detayları! Samsunspor-Eyüpspor maçı detayları! 09:49
Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı detayları! Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı detayları! 09:40
F.Bahçe maçlarında İsrailli taraftarlar yok! F.Bahçe maçlarında İsrailli taraftarlar yok! 09:36
Daha Eski
Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! 09:34
Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! 09:13
F.Bahçe'den forvet operasyonu! F.Bahçe'den forvet operasyonu! 09:11
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı! G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı! 09:09
Usta kalemden Tekke yorumu! Usta kalemden Tekke yorumu! 08:40
Usta yazardan Yalçın'a flaş eleştiri! Usta yazardan Yalçın'a flaş eleştiri! 08:38