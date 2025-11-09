CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçı şifresiz izle | Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçı şifresiz izle | Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde hata yapmak istemeyen Erzurum temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak puanını 25'e çıkartmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda 3 puan alarak Sipay Bodrum FK ile zirveyi paylaşmayı hedefleyen Esenler Erokspor ise kritik maçta hata yapmak istemiyor. Futbolseverler merakla, "Erzurumspor-Esenler Erokspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 10:31
Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçı şifresiz izle | Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında heyecan Erzurum'da doruğa çıkıyor. Erzurumspor FK, taraftarı önünde Esenler Erokspor'u ağırlayacak ve Süper Lig hedefi doğrultusunda hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanarak puanını 25'e çıkarmayı planlayan mavi-beyazlı ekip, kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Deplasmanda zirve iddiasını sürdürmek isteyen Esenler Erokspor ise üst sıralarda konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Başarılı bir performansla sahadan 3 puan almayı hedefleyen İstanbul ekibi, Erzurum deplasmanında hata yapmadan dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ERZURUMSPOR FK-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçı 9 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK-ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
