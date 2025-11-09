CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Atko Grup Pendikspor evinde Eminevim Ümraniyespor'u rahat yendi! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Atko Grup Pendikspor evinde Eminevim Ümraniyespor'u rahat yendi! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Atko Grup Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 3-0 yendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 18:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atko Grup Pendikspor evinde Eminevim Ümraniyespor'u rahat yendi! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Atko Grup Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Eminevim Ümraniyespor'u konuk etti. Pendikspor rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Stat: Pendik

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selahattin Altay, Kerem Kalkan

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira, Hakan Yeşil (Dk. 87 Adnan Uğur), Mesut Özdemir, Hamza Akman (Dk. 60 Ahmet Karademir), Wilks (Dk. 87 Hüseyin Maldar), Denic (Dk. 78 Bekir Karadeniz), Clarke-Harris (Dk. 78 Görkem Bitin)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yusuf Saitoğlu (Dk. 68 Burak Öksüz), Djokanovic, Glumac, Kosoko (Dk. 77 Bardhi), Atalay Babacan (Dk. 77 Yusuf Deniz Şaş), Hoti (Dk. 68 Serkan Göksu), Emre Kaplan, Talha Bartu Özdemir (Dk. 46 Soukou), Barış Ekincier, Batuhan Çelik

Goller: Dk. 16 Hakan Yeşil, Dk. 67 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Denic, Dk. 36 Soldo (Atko Grup Pendikspor), Dk. 45+3 Talha Bartu Özdemir (Eminevim Ümraniyespor)

REKLAM - D&R
Kocaelispor-G.Saray | CANLI
DİĞER
Bahis skandalında sıra futbolcularda! Sevk tarihleri belli oldu...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
Karagümrük evinde nefes aldı!
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray taraftarı Atatürk’ü unutmadı G.Saray taraftarı Atatürk’ü unutmadı 17:05
Sassuolo’dan Bergamo’da şov! Sassuolo’dan Bergamo’da şov! 16:47
Buruk: Icardi ve Osimhen... Buruk: Icardi ve Osimhen... 16:34
Karagümrük evinde nefes aldı! Karagümrük evinde nefes aldı! 16:27
Keçiörengücü’nden Adana’da tarihi fark! Keçiörengücü’nden Adana’da tarihi fark! 15:41
Erzurum ile Erok puanları paylaştı! Erzurum ile Erok puanları paylaştı! 15:35
Daha Eski
Milli atıcılarımız dünya 3.'sü! Milli atıcılarımız dünya 3.'sü! 15:19
Trabzonspor Manisa’da galip! Trabzonspor Manisa’da galip! 15:13
Eintracht Frankfurt-Mainz 05 maçı yayın bilgileri! Eintracht Frankfurt-Mainz 05 maçı yayın bilgileri! 15:05
Stuttgart-Augsburg maçı yayın bilgileri! Stuttgart-Augsburg maçı yayın bilgileri! 15:00
Freiburg-St. Pauli maçı yayın bilgileri! Freiburg-St. Pauli maçı yayın bilgileri! 14:54
Angers-Auxerre maçı yayın bilgisi! Angers-Auxerre maçı yayın bilgisi! 14:43