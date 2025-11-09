CANLI SKOR ANA SAYFA
Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Eksi 17 puanla ligin son sırasına demir atan Adana ekibi, güçlü rakibi karşısında moral arıyor. Deplasmanda 3 puan alarak üst sıralara çıkmayı hedefleyen Ankara Keçiörengücü ise puanını 17'ye çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 10:39
Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana'da kritik bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor, eksi 17 puanla çıkış ararken, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Ev sahibi ekip, moral depolamak ve kötü gidişe son vermek için sahada ter dökecek. Konuk Ankara Keçiörengücü ise deplasmanda kazanarak puanını 17'ye yükseltmeyi ve üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takım da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 9 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

F.Bahçe'den forvet operasyonu!
