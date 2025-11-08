Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor, Yeni Atatürk Stadyumu'nda Serik Belediyespor'u konuk edecek. Heyecan dolu mücadelede, 11. sırada bulunan Tatangalar 3 puanla 8. sıraya zıplama şansını değerlendirecek. Orta sıralarda dengeleri değiştirecek karşılaşmada Sinan Paşalı'nın öğrencileri ise, 4-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından farklı galibiyet serisini devam ettirmeyi planlıyor. İşte Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı detayları...

Sakaryaspor - Serik Belediyespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynananacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Reşat O. Coşkunses'in yöneteceği mücadelede, Coşkunses'in yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Vardar ve Çağrı Yıldırım üstlenecek.

Sakaryaspor - Serik Belediyespor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR