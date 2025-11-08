CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sakaryaspor, 1. Lig'in 13. haftasında Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, 17 puanla 11. sırada bulunan Tatangalar, 3 maçlık galibibyet serisini Van Spor FK mağlubiyetiyle sonlandırdı. Serhat Sütlü'nün ekibi taraftarı önünde yeni seri için koşacak. 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Serik Belediyespor ise Adana Demirspor'u 4-0 yenmesinin ardından yine 3 puan hedefliyor. Peki Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 10:28 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 10:30
Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor, Yeni Atatürk Stadyumu'nda Serik Belediyespor'u konuk edecek. Heyecan dolu mücadelede, 11. sırada bulunan Tatangalar 3 puanla 8. sıraya zıplama şansını değerlendirecek. Orta sıralarda dengeleri değiştirecek karşılaşmada Sinan Paşalı'nın öğrencileri ise, 4-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından farklı galibiyet serisini devam ettirmeyi planlıyor. İşte Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı detayları...

Sakaryaspor - Serik Belediyespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynananacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Reşat O. Coşkunses'in yöneteceği mücadelede, Coşkunses'in yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Vardar ve Çağrı Yıldırım üstlenecek.

Sakaryaspor - Serik Belediyespor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

