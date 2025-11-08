CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor - Boluspor maçı | Saat kaçta? Canlı yayın kanalı

Bandırmaspor - Boluspor maçı | Saat kaçta? Canlı yayın kanalı

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor ile evinde kozlarını paylaşacak. 17 Eylül Stadyumu'nda start alacak karşılaşmada, 17 puanla 10. sırada bulunan ev sahibi ekip, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek için mücadele edecek. Bu sezon evinde tek mağlubiyetini Manisa FK karşısında alan Mustafa Gürsel'in ekibi, taraftarı karşısında 3 puanı cebine koyma derdinde. Boluspor ise puan tablosunda rakibinin hemen üstündeki yerini yükseğe taşımak istiyor. Son 3 maçtır yenilmeyen konuk ekip, şampiyonluk yarışında zirveye yakın olmak için mücadele edecek. Peki Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 10:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bandırmaspor - Boluspor maçı | Saat kaçta? Canlı yayın kanalı

Bandırmaspor - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, 13. haftada Boluspor'u konuk edecek. İstanbulspor, Erokspor ve Iğdır FK karşısında aldığı beraberliklerin ardından yeni bir galibiyet serisi peşinde koşan ev sahibi, puanını 20'ye yükselterek 8. sıraya yerleşmek istiyor. Boluspor ise 17 puan ve +5 averajla 9. sırada yer alıyor. 6 maçlık galibiyet hasretini Bodrum FK'yı farklı yenerek dindiren Ertuğrul Arslan'ın öğrencileri, deplasmanda hata yapmak istemiyor. İşte Bandırmaspor - Boluspor maçının detayları...

Bandırmaspor - Boluspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor - Boluspor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da oynananacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada Süleyman Bahadır düdük çalacak. Bahadır'ın yardımcılıklarını ise Ömer Gezer ve Mustafa Güçer yapacak.

Bandırmaspor - Boluspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Boluspor maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bandırmaspor - Boluspor MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Skriniar'dan transfer teklifine yanıt!
REKLAM - D&R
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
CANLI | Kocaeli'den acı haber! Parfüm deposunda patlama ve yangın: Ölü ve yaralılar var
G.Saray yıldız ismin ameliyat olduğunu açıkladı
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yıldız ismin ameliyat olduğunu açıkladı G.Saray yıldız ismin ameliyat olduğunu açıkladı 11:18
Atlético Madrid - Levante maçı canlı yayın bilgileri! Atlético Madrid - Levante maçı canlı yayın bilgileri! 11:09
İlkay Gündoğan ne zaman sahalara dönecek? İlkay Gündoğan ne zaman sahalara dönecek? 11:01
Amed SK - Hatayspor maçı ne zaman? Amed SK - Hatayspor maçı ne zaman? 10:58
Alperen'in performansı Rockets'a galibiyet için yetmedi Alperen'in performansı Rockets'a galibiyet için yetmedi 10:49
Bandırmaspor, Boluspor'u konuk ediyor! Bandırmaspor, Boluspor'u konuk ediyor! 10:44
Daha Eski
Sevilla - Osasuna maçı yayın bilgileri! Sevilla - Osasuna maçı yayın bilgileri! 10:44
Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı yayın bilgisi! Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı yayın bilgisi! 10:28
Girona - Alaves maçı CANLI izle! Girona - Alaves maçı CANLI izle! 10:23
Sivasspor - Manisa FK maçı yayın bilgisi! Sivasspor - Manisa FK maçı yayın bilgisi! 10:12
Leo Dubois futbolu bıraktı Leo Dubois futbolu bıraktı 10:01
F1'de sıradaki durak Brezilya F1'de sıradaki durak Brezilya 09:58