Bandırmaspor - Boluspor maçı | Saat kaçta? Canlı yayın kanalı

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, 13. haftada Boluspor'u konuk edecek. İstanbulspor, Erokspor ve Iğdır FK karşısında aldığı beraberliklerin ardından yeni bir galibiyet serisi peşinde koşan ev sahibi, puanını 20'ye yükselterek 8. sıraya yerleşmek istiyor. Boluspor ise 17 puan ve +5 averajla 9. sırada yer alıyor. 6 maçlık galibiyet hasretini Bodrum FK'yı farklı yenerek dindiren Ertuğrul Arslan'ın öğrencileri, deplasmanda hata yapmak istemiyor. İşte Bandırmaspor - Boluspor maçının detayları...

Bandırmaspor - Boluspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor - Boluspor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da oynananacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada Süleyman Bahadır düdük çalacak. Bahadır'ın yardımcılıklarını ise Ömer Gezer ve Mustafa Güçer yapacak.

Bandırmaspor - Boluspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Boluspor maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

